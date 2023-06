Unfall bei Höchstädt: Kleinkraftrad-Fahrer wird tödlich verletzt

Der Fahrer eines Kleinkraftrads ist am späten Freitagabend bei einem Unfall auf der Staatsstraße zwischen Höchstädt und Wertingen getötet worden.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Freitagabend auf der Staatsstraße 2033 zwischen Höchstädt und Wertingen ereignet. Dabei erlitt ein Kleinkraftrad-Fahrer, der aus dem Landkreis Dillingen stammt, tödliche Verletzungen.

Der Mann missachtet laut Polizei Vorfahrt einer Autofahrerin

Nach Angaben der Polizei wollte der Mann in der Nähe des Riedschreinerhofs von einer Seitenstraße auf die Staatsstraße 2033 einbiegen. Dabei missachtete der Kleinkraftrad-Fahrer laut Polizeibericht die Vorfahrt einer Autofahrerin, die mit ihrem Wagen in Richtung Wertingen unterwegs war. Der Mann wurde frontal vom Auto erfasst. Er erlag trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Staatsstraße ist bis in die frühen Morgenstunden gesperrt

Die Fahrerin der vorfahrtsberechtigten Autos wurde leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat ein Gutachten zur Aufklärung des Unfallhergangs durch einen Sachverständigen angeordnet. An der Unfallstelle waren zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes und umliegender Feuerwehren im Einsatz. Die Staatsstraße war bis in die frühen Morgenstunden des Samstags vollständig gesperrt. (AZ, bv)