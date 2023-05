Wie entwickelt sich Höchstädt weiter?

Plus Viele Kinder, wenig Plätze: Die Betreuungssituation in der Donaustadt ist angespannt. Zwar sind Lösungen gefunden, aber die Frage, wie es künftig weitergeht, erhitzt die Gemüter im Stadtrat.

Christine Rauch, die neue Geschäftsstellenleiterin in Höchstädt, hat sich bei verschiedenen Firmen erkundigt und auch Angebote eingeholt. Außerdem fanden Gespräche mit anderen Kommunen statt, vom Landratsamt hat sie sich die notwendigen Informationen zukommen lassen. Mit dem Ergebnis: "Ich denke, wir kriegen das auch gut alleine hin. Bei Bedarf können wir dann immer noch Hilfe holen", sagt sie am Montag bei der Sitzung des Stadtrates. Und damit löst sie - ungewollt - eine rege Diskussion aus.

Oder anders formuliert: Zwar sind sich alle Anwesenden am Tisch einig, dass Christine Rauch und die weiteren Verantwortlichen im Rathaus die notwendigen Kompetenzen hätten. Immer wieder wird betont: "Wir trauen das unserem Personal natürlich zu". Aber trotzdem wird emotional darüber diskutiert, ob für eine Bedarfsanalyse für Krippen-, Kindergarten- und Schulplätze ein externes Gutachten erstellt werden soll oder nicht.