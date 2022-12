Höchstädt

07:00 Uhr

Wie geht es mit dem alten Rathaus in Höchstädt weiter?

Plus Das Gebäude am Marktplatz soll saniert werden. Aber um es sinnvoll nutzen zu können, reicht der Platz nicht. Dafür geht es in Sachen barrierefreier Bahnhof weiter.

Von Brigitte Bunk

Um das alte Rathaus am Marktplatz, in dem das Heimatmuseum untergebracht ist, weiter nutzen zu können, muss es saniert werden. Das denkmalgeschützte Gebäude weise aber erhebliche sicherheitsrelevante Mängel auf, zum Beispiel bei der Elektroverteilung und dem Brandschutz, erläuterte Höchstädts Stadtbaumeister Thomas Wanner bei der Bauauschusssitzung am Montag. Auch die Heizung funktioniere nur notdürftig. Deshalb wurde eine Machbarkeitsstudie in Verbindung mit der Städtebauförderung in Auftrag gegeben. „Die stellt dar, was theoretisch denkbar und machbar wäre“, stellte der Stadtbaumeister klar. Sie ergab, dass das Gebäude statisch in einem guten Zustand sei. Doch um etwas Neues zu gestalten, gäbe es auf den einzelnen Ebenen zu wenig Fläche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

