Wie soll das Höchstädter Stadtfest künftig heißen?

Plus Es gibt 60 Vorschläge für einen neuen Namen. Bürgermeister Gerrit Maneth und seine Ausschussmitglieder haben drei Favoriten. Jetzt kann abgestimmt werden.

Stadtfest mit Herz. Seit jeher heißt das beliebte Stadtfest so, das jahrzehntelang unter der Führung der SSV Höchstädt organisiert wurde. Immer im Sommer rund um den Marktplatz wurde gelacht, getanzt und gefeiert. Dann kam Corona - und nun soll es einen Neustart mit allem Drum und Dran geben. Wie dieser aussehen könnte, das haben die Mitglieder des Stadtentwicklungs- und Kulturausschusses diese Woche im Rathaus diskutiert. Sogar der Name steht nun auf der Kippe.