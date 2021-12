Höchstädt

14:30 Uhr

Wird es einen neuen Norma in der Höchstädter Innenstadt geben?

Der jetzige Norma ist seit Jahren in diesem Gebäude in der Herzogin-Anna-Straße in der Innenstadt untergebracht.

Plus Der Edeka-Markt wird derzeit nach dem verheerenden Brand vom vergangenen Jahr wieder neu aufgebaut. Und für die Norma-Filiale in der Innenstadt soll es ähnliche Pläne geben.

Von Simone Bronnhuber und Berthold Veh

Ist der Norma in der Innenstadt in Höchstädt gerettet? Bürgermeister Gerrit Maneth sagt deutlich: „Es ist nichts gesichert, viel mehr Konkretes möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Aber ich gehe in die weiteren Gespräche sehr positiv rein.“ Doch worum geht es bei der Debatte um den Supermarkt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

