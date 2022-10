Höchstädt

Wo die Digitalisierung beim Höchstädter Stadtrat ihre Grenzen hat

In vielen Gremien werden Sitzungen live im Internet übertragen – manche arbeiten dabei mit Hybridlösungen, andere übertragen für die komplette Öffentlichkeit. In Höchstädt hat man sich vorerst gegen einen Livestream entschieden.

Plus Die Fraktion CSU/Junge Union stellt mehrere Ideen vor, darunter auch Livestreaming von Sitzungen. Vor allem der Datenschutz wird dabei heiß diskutiert.

Dass Digitalisierung wichtig ist und in Höchstädt und den Stadtteilen vorangetrieben werden müsse, das bestreitet am Montagabend niemand. Doch es gibt Grenzen. Zumindest können und wollen nicht alle Stadträte und Stadträtinnen einem Antrag der Fraktion CSU/Junge Union mit dem Titel "Rathaus 2.0" zustimmen. Auf jeden Fall nicht in allen Punkten. Und so manch ein Rat fühlt sich sogar auf den Schlips getreten.

