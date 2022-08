Zeitungen in Hofeinfahrt angebrannt

In der Nacht auf Dienstag wurde in der Hofeinfahrt eines Anwesens An der Leithe (auf Höhe der einstelligen Hausnummern) in Höchstädt mehrere Zeitungen angebrannt und liegen gelassen. An den Pflastersteinen entstand laut Polizei kein Schaden, jedoch eine leichte Verrußung. Bereits einige Wochen zuvor kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Derzeit wird unter anderem wegen Hausfriedensbruch ermittelt. (AZ)