In Ziertheim Auto zerkratzt, in Höchstädt Verkehrsschild beschmiert

Die Polizei Dillingen sucht in beiden Fällen Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 5.40 Uhr, wurde an der Kreisstraße DLG 25 in Höchstädt, an der Abzweigung Lutzingen, ein voller Farbeimer auf ein dortiges Verkehrsschild geworfen. Dabei wurde das Schild verbogen, außerdem lief die Farbe über das Verkehrszeichen und der Fahrbahn. Der Sachschaden wird mit 200 Euro beziffert.

Mann mit gelber Jacke in Reistingen gesehen

Am Sonntag gegen 19 Uhr wurde im Ortsteil Reistingen in Ziertheim Am Dorfplatz ein dort geparkter schwarzer BMW einer örtlichen Bank vermutlich mit einem Schlüssel beschädigt. Hierbei entstand ein 30 Zentimeter langer Kratzer an der Beifahrertür. Durch Zeugen konnte eine männliche Person beobachtet werden, die etwa 190 cm groß und von kräftiger Statur ist.

Sie war mit einer auffälligen gelben Jacke bekleidet und entfernte sich mit eiligen Schritten vom Tatort, so beschreibt es die Polizei. Die Polizei Dillingen bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

Lesen Sie dazu auch