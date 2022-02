Zu enge Klassenzimmer in Höchstädt? Jetzt entscheidet der Landtag

Plus Xaver Kerle aus Lutzingen hat den Stein ins Rollen gebracht. Er sagt, dass zwei Klassenzimmer für Grundschüler in Höchstädt wegen Corona zu eng sind. Bekommt er recht?

Seine Beschwerde hat für jeden Menge Aufruhr gesorgt. An der Schule war es das Thema, die betroffenen Eltern haben sich gemeldet und auch im Rathaus hat Xaver Kerle mit seinem Anliegen für große Wellen gesorgt. Und jetzt entscheidet der Ausschuss für Bildung und Kultus am Bayerischen Landtag darüber, ob Kerle recht hat oder nicht.