Zum 500. Geburtstag ist der Dachstuhl der Höchstädter Kirche fertig

90.000 Biberschwänze, 15 Kilometer Dachlatten, 50 Kubikmeter Holz. Unmengen von Baumaterial wurden in Höchstädt verbaut. Bei den Arbeiten kam auch eine alte Flaschenpost ans Licht.

Millimetergenau greifen die einzelnen Teile ineinander. Wie bei einem Holzpuzzle sind die Balken miteinander verzahnt. Insgesamt 27 andere Bauteile leiten das tonnenschwere Gewicht, das auf ihnen lastet, in den 900 Kilo schweren Balken ein. Von der Traufe bis zum First misst er 22 Meter. Bei der Dachstuhlsanierung der Höchstädter Stadtpfarrkirche war sein Einbau für die Zimmerer bisher die kniffeligste Aufgabe. Seit etwas über einem Jahr sind die Handwerker hoch über Höchstädt am Werk. Und sorgen dafür, dass das Dach des Gotteshauses, das am 15. August seinen 500. Geburtstag feiert, auch in den kommenden 500 Jahren Wind und Wetter trotzen kann. In drei Monaten sollen die Arbeiten am Dach komplett abgeschlossen sein.

Welche Dimensionen die Sanierung der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt hat, zeigen schon die bloßen Zahlen. 50 Kubikmeter Bauschutt, der hier über die Jahrhunderte gelagert wurde, haben sie vom Dachboden geholt. Und 50 Kubikmeter Holz verbaut. "Ein normales Einfamilienhaus hat heute zwischen sieben und acht Kubikmeter", erklärt der Firmenchef Günter Schwertberger zur Einordnung. 200 Tonnen Dachziegel, insgesamt 90.000 Biberschwänze, lassen das Dach in neuem Glanz erstrahlen. Getragen werden sie von 15 Kilometer Dachlatten. Mit einem Hauptschiff von 42 Metern und einem Altarraum von 17 Metern Länge ist die Höchstädter Pfarrkirche fast so groß wie die Basilika in Dillingen. "Warum wir eine so große Kirche haben, weiß keiner", sagt Kirchenpflegerin Hildegard Wanner. Schließlich sei die Stadt Höchstädt zur Zeit des Baus nicht besonders groß gewesen.

Höchstädter Kirche: 70 Jahre alte Botschaft in einer Flasche gefunden

Knapp 80 Jahre hat es nach dem Baubeginn gedauert, bis die Kirche im Jahr 1523 an Mariä Himmelfahrt geweiht werden konnte. Polier Gerhard Weinmann ist immer wieder fasziniert davon, wie seine Vorgänger mit einfachsten Mitteln Konstruktionen erschaffen haben, die fünf Jahrhunderte überdauern konnten. "Die Balken sind handbehauen, die Nägel selbst geschmiedet oder aus Holz gemacht. Wir sind immer wieder erstaunt, was die Fachleute damals schon wussten." Doch natürlich hat der Zahn der Zeit an deren Werk genagt. An einigen Stellen sickerte Wasser ein, führte zu Fäulnis und Pilzbefall an den Balken. Besonders eine Stelle am Turm, die in den 60er-Jahren notdürftig gesichert wurde, stellte sich als Herausforderung dar. Dort hatte ein Wasserschaden für eine Absenkung um bis zu 20 Zentimeter gesorgt. "Das haben wir jetzt wieder in den Ursprungszustand gebracht."

Bei der Sanierung der Höchstädter Pfarrkirche kam in einer Flasche dieses Dokument zum Vorschein. Arbeiter aus dem Jahr 1954 hatten sich auf einem Blatt Papier verewigt. Foto: Gerhard Weinmann

Wo immer möglich haben die Zimmermänner die ursprünglichen Balken, die die alten Baumeister an vielen Stellen mit römischen Ziffern behauen haben, an Ort und Stelle belassen. Ausgebessert wurde nur, was nicht mehr zu erhalten war. An einigen Punkten haben sie die alten Verbindungen, die mit Holznägeln gesichert sind, lediglich mit Bolzen verstärkt. Eine neue Stahlaufhängung nimmt nun außerdem die Last von den Balken, die auf dem Gewölbe auflagen und zu Rissen an der Kirchendecke geführt hatten. Repariert wurde auch der alte Drehschemel, mit dem durch ein kleines Fenster Dinge auf den Dachboden gezogen werden konnten. Einige hundert Jahre sei er alt, schätzt Weinmann. Und nun wieder voll funktionsfähig. Mit ihm wurden in früheren Zeiten beispielsweise Tannenzapfen als Brennmaterial für das Pfarrhaus zur Lagerung auf das Kirchendach geschafft. "Davon haben wir hier noch einige gefunden."

Der alte Drehschemel ist wieder voll funktionsfähig und kann als Aufzug genutzt werden. Foto: Katharina Indrich

Gerüst im Innenraum der Höchstädter Kirche muss noch bleiben

Gefunden wurde daneben auch eine Botschaft, die fast 70 Jahre in den Mauern überdauert hat. In einer Flasche haben Handwerker bei Arbeiten an den Gesimsen im Jahr 1954 ein Schriftstück eingemauert. "Einen von ihnen hat mein Vater noch gekannt. Der ist erst vor einigen Jahren gestorben", sagt Gerhard Weinmann. Auch das Team der Firma Schwertberger wird sich nach Abschluss der Arbeiten im Dachstuhl verewigen – mit einer Plakette. Die Hoffnung, dass die Pfarrgemeinde den 500. Geburtstag ihrer Kirche ohne Gerüst im Innenraum begehen kann, hat sich indes zerschlagen.

Das Gerüst im Innenraum wird den Höchstädtern über den 500. Geburtstag hinaus erhalten bleiben. Foto: Katharina Indrich

Weil die Schäden an der Kirche doch größer waren als angenommen und das Projekt verteuert haben, habe die Diözese die gleichzeitige Ausführung einiger Arbeiten nicht genehmigt, erklärt Stadtpfarrer Daniel Ertl. So konnten etwa die Elektrik und Malerarbeiten noch nicht abgeschlossen werden. Nach vier Jahren, sagt Ertl, sei die Gemeinde das Gerüst mittlerweile schon gewohnt. "Wir hätten es zum Jubiläum gerne draußen gehabt. Aber wir feiern trotzdem. Und zumindest außen werden wir fertig sein."

Ein Höhepunkt bei den Feierlichkeiten: In einem Vortrag berichtet Stadtheimatpfleger Leo Thomas über das kirchliche und gesellschaftliche Leben in Höchstädt im Wandel der Zeit. Wie kam es etwa zum Bau der heutigen imposanten Kirche? Was sich alles in den 500 Jahren seit dem Bau der Stadtpfarrkirche so ereignet hat, darüber weiß Thomas einiges zu berichten. Der Vortrag findet am Sonntag, 9. Juli, im Spitalforum statt. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen der Restaurierung der Kirche zugute.