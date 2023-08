Höchstädt

Zum Weihejubiläum singt ein besonderer Chor in Höchstädts Stadtpfarrkirche

Plus Marianne Rieder hat ein einmaliges Projekt ins Leben gerufen: Rund 70 Frauen und Männer kommen zusammen, um am Patroziniumstag Mariä Himmelfahrt zu musizieren.

Von Simone Fritzmeier

Schon der Weg durch das Wohnzimmer, vorbei an einem großen Klavier, verrät: Hier dreht sich alles um Musik. Auf einer kleinen Kommode im Wintergarten liegen Notenzettel und Liedbücher. Marianne Rieder steht davor und lächelt. Die Höchstädterin lebt für die Musik. Es ist ihre Berufung - im wahrsten Sinne des Wortes.

Chor Höchstädt Chor Höchstädt Foto: Xxx

Ihre Laufbahn begann mit 16 mit dem Singschullehrer und Chorleiterseminar der Albert-Greiner-Singschule Augsburg. Es folgte das Studium für Fachlehrer und Klavierlehrer am Leopold-Mozart-Konservatorium. Sie besuchte zwei Jahre die Opernschule und unterrichtete zwölf Jahre am Augsburger Maria-Theresia-Gymnasium. Neben ihrer beruflichen Laufbahn hat sich Marianne Rieder immer schon dem Ehrenamt, besonders der Chorarbeit gewidmet - mitunter dafür kennt man die engagierte Frau im Landkreis Dillingen und weit darüber hinaus. Seit 1995 leitet sie etwa den erfolgreichen Kammerchor Calypso und seit rund 25 Jahren ebenfalls den Höchstädter Kirchenchor der Pfarrei "Mariä Himmelfahrt". Marianne Rieder hat schon viele Auftritte gestaltet und erlebt. Aber am Dienstag in einer Woche erlebt auch sie eine Premiere.

