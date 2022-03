Zur Fastenzeit: Gemüsekuchen oder Kartoffelgratin?

Rote-Linsen-Kokos-Curry

Zutaten für 2 Personen

2 EL Rapsöl

150 g rote Linsen

1 EL Currypulver

300 ml Gemüsebrühe

Jodsalz und Pfeffer frisch gemahlen

100 g Karotten

100 g Zucchini

200 ml Kokosmilch

50 g Kokosraspel

Korianderblättchen

Zubereitung: 1 EL Öl in einem Topf erhitzen und die Linsen darin leicht andünsten. Currypulver einrühren und 300 ml Brühe zugeben. Die Linsen bei schwacher Hitze etwa 10 Minuten bissfest garen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. In der Zwischenzeit Karotten und Zucchini waschen und in Scheiben schneiden. Das restliche Öl in einem Topf erhitzen und die Karotten darin andünsten. Einige EL Kokosmilch zugeben und die Karotten etwa fünf Minuten zugedeckt dünsten lassen. Dann die Zucchinischeiben zugeben und beides in etwa fünf Minuten bissfest garen. Restliche Kokosmilch zugeben und aufkochen lassen. Korianderblättchen waschen und trocken tupfen. Das Gemüse mit Salz abschmecken und einen Großteil der Kokosraspel unterrühren. Die Gemüsemischung unter die Linsen heben und mit der restlichen Menge Kokosraspel und den Korianderblättchen bestreut servieren. Dazu passen Reis oder Kartoffeln (bei Bedarf).

Nährwertangaben pro Portion:

443 kcal, 12 g Eiweiß, 30 g Fett, 26 g Kohlenhydrate, 2 BE