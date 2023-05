Fahrraddiebstähle häufen sich im Kreis Dillingen

Sowohl in Höchstädt als auch in Zusamaltheim wurden Räder geklaut. Zeugen können sich bei der Dillinger Polizei melden.

Die Polizei meldet in ihrem Bericht zwei Fahrraddiebstähle. Einer hat sich am Abend des 29. Mai erreignet. Dabei wurde aus dem Fahrradabstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Grimminger-Straße in Höchstädt ein Pedelec in grau-gelber Farbe der Marke Haibike im Wert von circa 2000 Euro entwendet.

Auch bei der V-Party in Zusamaltheim wurde ein Fahrrad gestohlen

In der Nacht von 26. auf 27. Mai wurde ein an einem Bauzaun zur V-Party in Zusamaltheim abgestelltes Mountainbike der Marke Cycle Wolf in silber/blau entwendet. Der Wert wird hier mit 50 Euro beziffert. Zeugen können sich unter Telefon 09071/560 melden. (AZ)