Zwei Autofahrer werden bei Unfall in Höchstädt verletzt

Die Missachtung der Vorfahrt hat am Mittwoch in Höchstädt zu einem Unfall geführt. Den Schaden gibt die Polizei mit 20.000 Euro an.

Ein 22-jähriger Autofahrer wollte am Mittwoch gegen 17 Uhr in Höchstädt von der Kreisstraße DLG 41 nach links auf die Kreisstraße DLG 15 in Richtung Deisenhofen abbiegen. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei den Wagen einer vorfahrtsberechtigten 30-Jährigen, die in südlicher Richtung unterwegs war. Die Feuerwehr Höchstädt ist mit neun Einsatzkräften vor Ort Die beiden Autos prallten zusammen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen, sie wurden ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Feuerwehr Höchstädt war mit neun Einsatzkräften vor Ort. (AZ)

