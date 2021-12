Zwei Hündinnen aus dem Tierheim Höchstädt suchen ein Zuhause

Die beiden Hunde Luana und Maya leben im Höchstädter Tierheim. Beliebt sind beide, ganz einfach aber nicht.

Die beiden Hündinnen Maya und Luana sind vor einigen Monaten im Tierheim Höchstädt eingezogen. Wie die Helferinnen und Helfer dort mitteilten, werde es nun Zeit, dass die beiden Mädels ein passendes Zuhause finden. Beide Hündinnen sind hübsch und ziehen die Blicke auf sich – aber es müsste die richtige Familie für beide kommen.

Das äußere Erscheinungsbild dürfe kein Entscheidungskriterium sein, wenn ein Hund in eine Familie einzieht: Das Wesen und die Anforderungen des Hundes sollten mit den Möglichkeiten, die die Menschen bieten können, zu 100 Prozent zusammenpassen, sonst seien die Voraussetzungen für eine dauerhafte und glückliche Beziehung nicht gegeben.

Zwei Hunde, die kaum unterschiedlicher sein könnten

Maya und Luana scheinen wie Tag und Nacht zu sein, doch letztlich haben beide das gleiche Ziel, nämlich ein perfektes Zuhause zu finden.

Maya braucht laut Pressemitteilung eine aktive Familie, die mit einem Hund in dieser Gewichtsklasse umgehen kann und zur Not die Kraft hat, die lebhafte Hündin an der Leine halten zu können. Maya ist ein Germanischer Bärenhund-Mix, diese Rasse ist sehr ursprünglich. Sie wurde als Wachhund gezüchtet und beschützt ihre Familie instinktiv. Dabei haben Bärenhunde meist ein ausgeglichenes und freundliches Wesen.

Hündin Maya hat einen ausgeprägten Beschützerinstinkt und ein freundliches, ausgeglichenes Wesen. Foto: Tierheim Höchstädt

Maya ist eine verschmuste Hündin, sehr lebhaft, und scheint nicht immer zu wissen, wohin mit ihrer Energie und Freude. Sie liebt Menschen, versucht zu gefallen, braucht aber nach wie vor eine konsequente und dabei ruhige Hand, um ihre ungestüme Art in die richtigen Bahnen zu lenken. Für unsere Zeitung war die Hündin sogar schon als Orakel im Einsatz.

Lesen Sie dazu auch

Artgenossen gegenüber kann Maya ihre dominante Seite zeigen, die es zu kontrollieren gilt. Die Hündin habe ein stabiles Wesen und könne die perfekte Begleiterin für alle Abenteuer werden, wenn sie von Menschen umgeben ist, die sie lieben darf und von denen sie respektiert und angenommen wird.

Luana braucht etwas Zeit

Luana dagegen brauche noch sehr viel Zeit, um sich an neue Menschen und Situationen zu gewöhnen, das Wesen Mensch sei ihr nach wie vor nicht ganz geheuer.

Luana wisse nicht so genau, wie sie sich verhalten soll. Auf den ersten Blick wirke sie schüchtern und ängstlich, was sie aber nicht ist. „Wenn man Luana zusammen mit Artgenossen sieht und erlebt, wie sie sich hier zeigt, dann versteht man, welch großartiger Hund in ihr steckt. Sie spielt und rennt und hüpft, sie freut sich des Lebens und ist frech und manchmal sogar unverschämt“, sagen die Höchstädter Tierschützer.

Hündin Luana ist Fremden gegenüber sehr zurückhaltend und braucht etwas Geduld. Foto: Tierheim Höchstädt

Doch kaum steht ein Mensch in ihrer Nähe, den sie nicht einschätzen kann, will Luana unsichtbar werden. Für sie wäre es am besten, wenn sie zu einem bereits in der Familie integrierten Artgenossen ziehen könnte, von dem sie lernt, wie man als Hund am besten mit Menschen umgeht. Das Kennenlernen von Luana erfordert viel Zeit und Geduld, aber es werde sich am Ende des Tages, wenn sich die Hündin wirklich öffnet, mehr als nur lohnen.

So kann man die beiden Hunde kennenleren

Wer Maya oder Luana kennenlernen möchte, kann unter Telefon 09074/3146 täglich zwischen 15 und 17 Uhr oder per E-Mail an tierheim@tierheim-hoechstaedt.de einen Termin vereinbaren. Eine Tiervermittlung findet nur nach Terminvereinbarung statt.

Beim Besuch sind die geltenden Corona-Hygiene-Regeln einzuhalten. Alle Tiere sind mit Bildern und kurzen Profilen zu finden unter tierheim-hoechstaedt.de oder bei Facebook. (pm)

Kontakt: Tierheim Höchstädt, Wertinger Str. 28c, 89420 Höchstädt, Spendenkonto: VR-Bank Donau-Mindel, IBAN DE26 7206 9043 0000 5852 50, BIC GENODEF1GZ2.