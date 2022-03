Zwei Männer klauen Lebensmittel in Supermarkt in Höchstädt

Sie wurden dabei von einem Mitarbeiter beobachtet. Ein Mann versuchte, zu flüchten.

Ein Mitarbeiter eines Supermarktes an der Dillinger Straße in Höchstädt hat am Mittwoch bemerkt, wie sich zwei Männer reichlich an Lebensmittel bedienten und diese in einen mitgeführten Rucksack und eine Einkaufstasche steckten. Im Anschluss verließen die beiden Männer den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen.

Als eine Mitarbeiterin die Männer daraufhin aufforderte, den Rucksack zu öffnen, ließ einer der Männer seinen Rucksack zurück und ergriff die Flucht. Der 36-Jährige konnte schließlich von einer verständigten Polizeistreife in der Umgebung festgestellt und in Gewahrsam genommen werden.

In den mitgeführten Taschen des 36-Jährigen und seines 41-jährigen Begleiters konnten Lebensmittel im Wert von 90 Euro aufgefunden werden, teilt die Polizei mit. Die beiden Männer hatten keinen festen Wohnsitz in Deutschland und konnten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg entlassen werden, nachdem sie einen Zustellungsbevollmächtigten benannten. (pol)





Lesen Sie dazu auch