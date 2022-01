Zwei Unfälle in Höchstädt beschäftigen die Polizei

Eine 55-Jährige hat eine andere Autofahrerin übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Und welcher Lastwagenfahrer hat die Bahnunterführung beschädigt?

Am Montagabend wollte eine 55-jährige Autofahrerin von der Straße An der Bahn auf die Donauwörther Straße in Höchstädt einbiegen. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtige 24-Jährige und touchierte beim Einfahren das Heck des Fahrzeugs. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 6500 Euro.

Wer hat etwas beobachtet?

Zwischen Jahresbeginn und vergangenen Montag wurde die Unterseite der Bahnunterführung an der Lutzinger Straße von einem Lkw angefahren. Zudem wurde eine Warnbake verbogen. Der Sachschaden wird mit 1000 Euro beziffert. Der Verursacher flüchtete, ohne den Schaden zu melden. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

