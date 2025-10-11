Icon Menü
Höchstädterin bestellt in Fakeshop Heizöl für 1080 Euro

Höchstädt

Das Öl wurde nicht geliefert. Jetzt ermittelt die Polizeiinspektion Dillingen wegen Warenbetrugs.
    Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Warenbetrugs. Eine Höchstädterin hatte im Netz Heizöl bestellt, aber nicht erhalten. Foto: David Inderlied/dpa

    Eine Höchstädterin hat am Mittwoch, 24. September, auf der Internetseite „heizoel-standard.de“ Heizöl im Wert von 1080 Euro bestellt.

    Dillinger Polizei: Ein zu Betrugszwecken eingerichteter Fakeshop

    Die Seite stellte sich jedoch nach Angaben der Polizei bald als rein zu Betrugszwecken eingerichteter sogenannter „Fakeshop“ heraus, das Öl wurde nie geliefert. Die Polizei ermittelt nun wegen Warenbetrugs. (AZ)

