Höchstädterin bestellt in Fakeshop Heizöl für 1080 Euro

Eine Höchstädterin hat am Mittwoch, 24. September, auf der Internetseite „heizoel-standard.de“ Heizöl im Wert von 1080 Euro bestellt.

Dillinger Polizei: Ein zu Betrugszwecken eingerichteter Fakeshop

Die Seite stellte sich jedoch nach Angaben der Polizei bald als rein zu Betrugszwecken eingerichteter sogenannter „Fakeshop“ heraus, das Öl wurde nie geliefert. Die Polizei ermittelt nun wegen Warenbetrugs. (AZ)