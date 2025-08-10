Höchstädts Pfarrer Schrimpf: Der „wahre Schatz der Kirche“ ist nicht auf Bankkonten

Liebe Leser und Leserinnen,

„Die Kirche ist reich…“ So habe ich neulich einen Gesprächsfetzen im Zug mitgehört. Darauf folgten allgemeine Äußerungen zu so manchem Skandal und zur Kirchensteuer. Die Feststellung ist nicht ganz falsch, wenn man die beiden großen Kirchen in Bayern mit Kirchen anderer Länder oder früheren Zeiten vergleicht. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern etwa wird dieses Jahr knapp eine Milliarde Euro einnehmen und ausgeben. Eine unvorstellbar hohe Summe. Über 60 Prozent davon fließen in Personalkosten. Aber auch die Gebäude: Kirchen, Gemeinde- und Pfarrhäuser, Behinderten-, Senioren- und Pflegeheime, Kindergärten und Tagungshäuser verursachen hohe Kosten. Insbesondere deshalb, weil die staatlichen und kommunalen Zuweisungen zurückgehen und die Kirche dann die Lücken füllen muss.

Pfarrer Wolfram Andreas Schrimpf. Foto: B. Veh (Archivbild)

Schon in fünf bis zehn Jahren werden aber deutlich weniger Finanzen zur Verfügung stehen. Deshalb laufen Prozesse in den Regionen und Dekanaten, die eine Auswahl treffen, welche Gebäude möglichst erhalten werden sollen und auf welche man verzichten muss. Rund die Hälfte der Gebäude wird dann wohl nicht mehr ihrem eigentlichen Zweck dienen können. Und auch bei vielen sozialen Einrichtungen stellt sich die Frage: Wird Kirche weiterhin deren Trägerin bleiben können? Wird man dann noch von einer reichen Kirche sprechen können?

Der Heilige Laurentius war für die Verwaltung des Kirchenvermögens zuständig

Am 10. August ist der Gedenktag des heiligen Laurentius. Man glaubt es kaum, aber auch uns Lutherischen ist das Gedenken an Heilige zur Stärkung des Glaubens und zum Vorbild im Handeln empfohlen. Der Überlieferung zufolge war Laurentius 258 n. Chr. als Haupt-Diakon von Rom für die Verwaltung des örtlichen Kirchenvermögens und seine Verwendung zu sozialen Zwecken zuständig. Nachdem der römische Kaiser den Papst hatte enthaupten lassen, wurde Laurentius ausgepeitscht und aufgefordert, den Kirchenschatz innerhalb von drei Tagen herauszugeben. Daraufhin verteilte Laurentius das Vermögen an die Gemeinde. Er versammelte eine Schar von Armen und Kranken, Verkrüppelten, Blinden, Leprösen, Witwen und Waisen und präsentierte sie als „den wahren Schatz der Kirche“ dem Kaiser. Die kaiserliche Antwort war mehrfache Folter und ein glühender Eisenrost für Laurentius.

Es wird um das künftige Wirtschaften der Kirche gerungen

Beinahe wie eine Tortur kommt es Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen gleichermaßen vor, wenn in Gesprächen, Sitzungen und Gremien um das künftige Wirtschaften ihrer Kirche gerungen wird. Sie spüren, dass der „wahre Schatz der Kirche“ nicht auf den Bankkonten zu finden ist. Er liegt auch nicht in den Steinen aus Lehm oder Marmor, denen manche einen besonderen emotionalen Wert geben. Bei aller Notwendigkeit wirtschaftlicher Vernunft liegt der wahre Schatz der Kirche dort, wo Menschen ihre eigene Bedürftigkeit erkennen und füreinander da sind: mit offenen Ohren, mit Fürsorge, mit ihren Gaben und Talenten - und ja, auch mit dem einen oder anderen Groschen. Wer das sieht und erkennt, kann wahrhaftig sagen: „Die Kirche ist reich!“

Ihr Pfarrer Wolfram A. Schrimpf, Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Höchstädt