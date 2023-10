18-Jährige wird in Höchstädt beim Klauen erwischt

Eine junge Frau versucht in Höchstädt, Waren einzustecken. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts beobachtet sie dabei aber.

Eine 18-jährige Ladendiebin hat am Donnerstagvormittag vom Außenregal eines Geschäfts in der Donauwörther Straße in Höchstädt mehrere Gebrauchsartikel im Wert von 51,30 Euro entwendet. Laut Polizeibericht steckte sie die Waren in eine Tasche und wollte verschwinden.

Sie wurde von einer aufmerksamen Mitarbeiterin aufgehalten, worauf die Polizei verständigt wurde. Die Beamten erstatteten gegen die junge Frau Anzeige wegen Ladendiebstahls. (AZ)

