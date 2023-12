18-jährige Autofahrerin wird bei Unfall in Holzheim verletzt

Im Kreisverkehr in Holzheim stoßen zwei Autos zusammen. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 9000 Euro an.

Ein Unfall hat sich am Freitag gegen 7.40 Uhr im Kreisverkehr in Holzheim ereignet. Eine 18-Jährige hatte mit ihrem Auto die Römerstraße von Dillingen kommend in Richtung Holzheim befahren. Zeitgleich war ein 18- Jähriger mit seinem Wagen auf der Römerstraße in Richtung Aislingen unterwegs. Der 18-Jährige fuhr laut Polizeibericht anschließend in den Kreisverkehr ein und wurde von der Autofahrerin übersehen, als diese ebenfalls in den Kreisel einfahren wollte.

Die 18-jährige Autofahrerin erleidet vermutlich leichte Verletzungen

Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von insgesamt etwa 9000 Euro. Die 18-jährige Unfallverursacherin erlitt vermutlich leichte Verletzungen in Form von Nackenschmerzen. (AZ)