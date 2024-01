31-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss noch mit dem Auto

Ein Mann ist in Holzheim von der Polizei aufgehalten worden. Er war mit dem Auto unterwegs und stand dabei unter Drogeneinfluss.

Ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein und unter Drogeneinfluss war ein 31-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Dienstag in Holzheim unterwegs. Zivilbeamte der Polizei Dillingen kontrollierten den Mann gegen 00.25 Uhr in der Dillinger Straße.

Seit Jahren keinen Führerschein

Wie sich herausstellte, wurde ihm bereits vor Jahren die Fahrerlaubnis entzogen. Zudem stand der 31-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Nachdem ein Drogentest einen vorhergehenden Betäubungsmittelkonsum bestätigt hatte, musste sich der 31-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Die Beamten erstatteten gegen ihn Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und einer Zuwiderhandlung gegen das Straßenverkehrsgesetz. (AZ)