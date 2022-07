Mit 1,1 Promille Alkohol landet Frau mit Auto bei Aislingen im Maisfeld

Eine Autofahrerin war am Samstagvormittag zwischen Aislingen und Weisingen von der Staatsstraße 2028 abgekommen und in einem Maisfeld gelandet.

Eine Autofahrerin war am Samstagvormittag zwischen Aislingen und Weisingen von der Staatsstraße 2028 abgekommen und in einem Maisfeld gelandet. Eine 41-jährige Autofahrerin war auf der Staatsstraße von Aislingen in Fahrtrichtung Weisingen unterwegs, wo sie etwa 300 Meter vor dem Ortseingang Weisingen nach links von der Straße abkam, sich überschlug und auf der Beifahrerseite in einem Maisfeld zum Liegen kam. Die 41-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die beiden Hunde, welche mit im Fahrzeug waren, kamen mit dem Schrecken davon. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, so teilt es auch die Polizei Dillingen mit.

Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Unfallverursacherin erheblich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Seitens der Polizeiinspektion Dillingen, welche mit einer Streifenbesatzung zur Unfallaufnahme vor Ort war, werden Ermittlungen in Bezug auf Gefährdung des Straßenverkehrs geführt.

Großeinsatz für Feuerwehren im Aschberg

Der an der Unfallstelle gelandete Rettungshubschrauber Christoph 40 aus Augsburg konnte ohne Patienten zeitnah seinen Rückflug antreten. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, einem Notarztfahrzeug und einem Einsatzleiter Rettungsdienst angerückt. Die Feuerwehr Holzheim war mit 24 Kräften, die Feuerwehr Weisingen mit 10 Einsatzkräften im Einsatz. Sie sperrten die Strecke, stellten den Brandschutz sicher, unterstützten bei der Bergung des Fahrzeuges und reinigten die Fahrbahn.

Lesen Sie dazu auch