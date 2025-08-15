Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Alt trifft Neu: Holzheimer restaurieren historische Mähdrescher

Holzheim

Alt, aber nicht abgedroschen: Holzheimer Vereinsmitglieder ernten mit historischen Mähdreschern

Gut 60 Jahre haben die Landmaschinen auf dem Buckel. Diejenigen, die sie wieder fit gemacht haben, sind deutlich jünger. Sie wollen mit der Schrauberei Brauchtum erhalten.
Von Christina Brummer
    • |
    • |
    • |
    Fahrer Markus Jakob steuert den Bautz über das Weizenfeld bei Holzheim. Hinten drauf helfen Benedikt Demharter (Mitte) und Martin Mannes.
    Fahrer Markus Jakob steuert den Bautz über das Weizenfeld bei Holzheim. Hinten drauf helfen Benedikt Demharter (Mitte) und Martin Mannes. Foto: Karl Aumiller

    Auf dem Feld wie auf der Straße ist es das gleiche Bild: Die Fahrzeuge werden immer größer und breiter. Doch es gibt da wie dort Liebhaber, die sich mit den Gefährten beschäftigen, die andere schon längst auf dem Schrottplatz entsorgt hätten. Zu den Nostalgikern gehören auch die Freunde alter Fuhrwerke und Fahrzeuge, ein Verein aus Holzheim, den es schon seit 24 Jahren gibt. Am Mittwochabend ging es für die Hobbyschrauber mit gut 60 Jahre alten Gefährten aufs Feld.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden