Autofahrer entblößt sich vor zwei Frauen in Holzheim

Ein Unbekannter hat sich am Montag vor zwei Frauen auf einem Parkplatz in Holzheim entblößt. Die 26-Jährige und 27-Jährige spazierten der Polizei zufolge gegen 18.10 Uhr am Weisinger See in Holzheim entlang. Als sie am dortigen Parkplatz vorbeiliefen, öffnete sich die Türe eines dort parkenden, silbernen Autos. Der Mann im Wagen hatte hier die Hose geöffnet und "manipulierte an seinem Glied", wie es im Polizeibericht heißt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 40 bis 50 Jahre alt, groß, schlank, kurze Haare, Jeans und Sonnenbrille. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (AZ)