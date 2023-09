Autofahrer kollidiert bei Weisingen mit einem Ape-Fahrer

Ein 19-jähriger Ape-Fahrer ist bei einem Unfall in Weisingen verletzt worden. Er musste ins Krankenhaus.

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Montag gegen 16.45 Uhr auf der Kreisstraße DLG 24 bei Holzheim gekommen. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer war auf der Kreisstraße in Richtung Lauingen unterwegs und überholte auf Höhe der Weisinger Seen einen vorausfahrenden 19-jährigen Fahrer einer Ape, der nach links auf einen Teerweg abbiegen wollte.

Ein junger Mann musste ins Dillinger Krankenhaus

Es kam zu Kollision der Fahrzeuge, wobei der 60-Jährige mit seinem Auto beim vorherigen Ausweichversuch noch gegen einen Leitpfosten gefahren war. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus Dillingen gebracht werden. Es entstand ein Gesamtunfallschaden von etwa 9.600 Euro. (AZ)