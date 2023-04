Betriebsunfall in Holzheim: Mann stürzt von Arbeitsmaschine

Der 55-jährige Bauarbeiter zog sich Hüft- und Beckenverletzungen zu.

Auf einer Baustelle in der Römerstraße in Holzheim ist es am Donnerstagmittag zu einem Arbeitsunfall gekommen. Beim Versuch, von einer Arbeitsmaschine abzusteigen, stürzte ein 55-jähriger Bauarbeiter alleinbeteiligt zu Boden.

Er zog sich Hüft- und Beckenverletzungen zu und musste in das Krankenhaus Dillingen gefahren werden. (AZ)