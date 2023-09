Zirkusartisten aus Kreis Dillingen wegen versuchten Mordes vor Gericht

Drei Mitarbeiter eines Mitmach-Zirkus aus dem Kreis Dillingen müssen sich in Bielefeld wegen versuchten Mordes verantworten. Und das bereits zum zweiten Mal.

Nach dem Austausch der Schöffen wird am Landgericht Bielefeld am Mittwoch ein Prozess um versuchte Morde an zwei Zirkus-Angestellten neu aufgerollt. Eine Schöffin hatte sich während des ersten Versuchs bei der Zeitung Die Glocke über die Berichterstattung über den im August gestarteten Prozess beschwert. Daraufhin hatte der Verteidiger einen Befangenheitsantrag gegen die Laienrichterin gestellt, der Erfolg hatte. Der Prozess muss nun von vorne starten.

Angeklagt wegen versuchten Mordes sind drei Mitarbeiter eines Mitmach-Zirkus für Kinder aus Holzheim bei Dillingen. Während der Zirkus im Februar 2023 in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh Station machte, sollen die Männer laut Anklage mit Baseballschlägern auf zwei Kollegen losgegangen sein. Eine 27-Jährige soll Beihilfe geleistet haben. Hintergrund der brutalen Attacke sollen Forderungen nach einer Gehaltserhöhung gewesen sein. Als die Mitarbeiter mit Kündigung drohten, sollen die Angeklagten gemeinsam beschlossen haben, die beiden zu verprügeln. (dpa)