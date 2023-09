Wer hat der Seniorin in Fultenbach die Handtasche geklaut?

Eine Frau aus Fultenbach hat ihre Handtasche kurz an den Gartenzaun gestellt, dann war sie weg. In Blindheim ist dagegen eine Kettensäge geklaut worden.

Eine Seniorin hat am Sonntagvormittag für wenige Minuten ihre Handtasche für einige Minuten an einem Gartenzaun am Klosterberg in Fultenbach (auf Höhe der 10er-Hausnummern) stehengelassen. Nachdem sie wieder zurückgekehrt war, musste sie feststellen, dass die Handtasche nicht mehr vor Ort war. Darin befand sich neben der Geldbörse mit einem geringen Geldbetrag auch Personaldokumente und Bankkarte.

Diebsstahl in Blindheim im Wert von 1500 Euro

In der Nacht auf Montag wurden aus einem Lagerraum einer Sanitärfirma in der Donaustraße in Blinhdeim drei teils neuwertige Motorsägen im Wert von circa 1500 Euro entwendet. Die Polizei Dillingen bittet in beiden Fällen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)