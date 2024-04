Holzheim

18:00 Uhr

Bürgermeister Simon Peter: "Wir sind eine Steueroase in Holzheim"

Die Straße am Klosterberg in Fultenbach muss saniert werden. Dafür plant die Gemeinde im Jahr 2024 Ausgaben von rund 500.000 Euro ein, im Jahr darauf noch einmal 250.000 Euro.

Plus Straßensanierungen beschäftigen die Gemeinde Holzheim auch im Jahr 2024. Doch auch ungewöhnliche Posten finden sich im diesjährigen Haushalt.

Von Christina Brummer

Herr Peter, wie stehen die Finanzen der Gemeinde Holzheim da?



Simon Peter: Finanziell schaut es so aus, dass wir schuldenfrei sind und nach dem Haushalt auch schuldenfrei bleiben. Wir sind also zufrieden. Aber wir schauen auch, dass wir investieren.

Welche Investitionen sind denn geplant?



Peter: Eine PV-Anlage kommt auf den Bauhof, die wird den Bauhof und das VG-Gebäude versorgen. Eine weitere kommt auf die Kläranlage. Zudem wird der Bauhof erweitert. Im Straßenbau sind wir kräftig dran und wir wollen hier in Zukunft weiter investieren. Wenn die Römerstraße gemacht ist, geht es weiter in Fultenbach, da werden wir eine Dreiviertelmillion ausgeben. Straßenbau ist teuer. Das sind zwar nur 300 Meter, die wir da sanieren. Aber das ist eine Hanglage und da gilt es Wasser, Kanal und Straße zu erneuern. Und dann wollen wir nächstes Jahr die Staatsstraße 2028, die wir jetzt in Holzheim ausbauen, in Weisingen weiterführen.

