Bunter Abend in Holzheim: Von Mönchen, Dating-Apps und Max und Moritz 2.0

Der Schützenverein hat am Gumpigen Donnerstag wieder eine Mischung aus lustigen Darbietungen in Holzheim auf die Bühne gebracht. Den Auftakt der Veranstaltung gab die Epponia aus dem benachbarten Eppisburg. So verzauberte das kleine Prinzenpaar Prinzessin Annika I. und Prinz Dominik I. mit ihrem Prinzenwalzer das Publikum. Das große Prinzenpaar mit Prinzessin Berni I. und Prinz Lukas I. ließ die Bühne bei ihrem Tanz funkeln. Auch die 96-jährige Agathe (Reinhold Dieminger) gab sich wieder die Ehre mitzumachen. Sie berichtete aus ihrem Leben und den Erlebnissen mit ihren ebenfalls alternden Freundinnen.

Beim nächsten Programmpunkt gab es dank der Tontechniker Michael Melzer, Thomas Bayer und Niklas Feistle was zu hören. Die schrillen Musikperlen (Viktoria Wagner, Margit Steck und Sabine Pennacchia) zusammen mit Waldi (Thomas Waldenmayer) besangen unter anderem den Alltag der schwäbischen Hausfrau und von Lampen mit Wackelkontakt.

Die 96-jährige Agathe (Reinhold Dieminger) gab sich wieder die Ehre. Foto: Peter Paul

Neufassung von Max und Moritz und sinnierende Klosterbrüder

Einen modernen Wind brachte Karolina Paul mit einem Soloauftritt auf die Bühne. In der Neuverfassung von Max und Moritz stellte sie vor, wie die beiden es mit neuen Geschäftsideen zu Geld bringen. Sie wurde auf der Bühne von den Männern der Freiwilligen Feuerwehr abgelöst. Markus Blumenstock, Julian Urban, Dominik Haringer, Roland Buchholz, Thomas Hitzler, Georg Deisenhofer und Christian Eschke berichteten von ihrem Feuerwehrausflug zu einer namhaften Schnapsbrennerei und überlegten, wo sie dieses Jahr noch hinfahren könnten. Zwei Klosterbrüder waren an diesem Abend schon auf Wanderschaft. Alwin Hieber und Alexander Kreis hatten sich auf den Weg nach Rom gemacht und sind sich zufällig begegnet. Bei selbstgekeltertem Wein erzählten sie sich, wie man bestimmte Regeln als Mönch umgehen kann.

In der Pause bauten die Bühnenarbeiter Alexander Bayer, Robin Wagner, Markus Müller und Jakob Brenner für den nächsten Auftritt um, indem sie selbst auch eine Rolle spielen. Beim Blind Date auf dem Land mit Viktoria Wagner, Jürgen Wagner, Natalie Saur, Stefan Heimbach, Birgit Ritter und Lucia Deisenhofer sowie den Bühnenarbeitern durften die Zuschauer in ein Wirtshaus hineinschnuppern und haben mitbekommen, wie ein Blind Date ausgehen kann, wenn man sich zuvor nur beim Schreiben über eine Dating-Plattform kennenlernen konnte.

Die Hofnarren Theresa Ritter und Anton Brenner begleiteten den nächsten Solokünstler auf die Bühne. Alwin Hieber berichtete über seine Erfahrungen im Gesundheitssystem und dem Leben als Kassenpatient.

Um Spiegel und den Vergleich, was der Cholesterinspiegel mehr kann im Vergleich zu einem normalen Spiegel, ging es dann bei dem Stück von Sabine Pennacchia und Margit Steck.

Wieder was zum Staunen für das Publikum gab es bei den Jungs vom SC Mörslingen. Manuel Behringer, Mario Löffler, David Pfeifer, Philipp Knaus, Raphael Konle, Andre Hörl, Andre Mayr, Stefan Sing, haben unter der Leitung von Steffi Wild und Mariella Wild wieder eine Tanzeinlage einstudiert und damit das Publikum zu mehr Work-out und Stretching animiert. Beim letzten Programmpunkt mussten sich die Zuschauer wieder gut konzentrieren, denn vielleicht sind sie ungewollt ebenfalls eine Hauptrolle. Der Gemeindeschwerarbeiter aus Holzheim berichtete über kuriose und lustige Begebenheiten, die sich im vergangenen Jahr im Dorf zugetragen haben. (AZ)