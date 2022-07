Fahrradfahrer verletzen sich bei Unfall in Buttenwiesen

Außerdem sucht die Dillinger Polizei Zeugen für eine Unfallflucht in Weisingen.

Ein bisher unbekannter Autofahrer ist am Montag zwischen 9.50 und 10 Uhr gegen einen blauen BMW X 3, der auf dem Parkplatz einer Praxis in der Hauptstraße im Holzheimer Ortsteil Weisingen abgestellt war, gefahren. Der Autofahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Am BMW wurde die Heckstoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560.

Unfall mit E-Bike in Buttenwiesen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern ist es am Montagnachmittag in Buttenwiesen gekommen. Gegen 17.10 Uhr fuhr ein 41-Jähriger mit seinem E-Bike auf dem Fahrradweg parallel zur Staatsstraße 2027 in Richtung Lauterbach. Kurz nach dem Ortsausgang Buttenwiesen kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden 13-jährigen Mountainbike-Fahrer. Beide Fahrradfahrer zogen sich bei der Kollision Verletzungen zu und mussten mit Rettungswagen in das Krankenhaus Wertingen gefahren werden. An den Fahrrädern entstanden Unfallschäden von insgesamt rund 200 Euro, so die Polizei. (AZ)

