Holzheim

vor 16 Min.

Der Termin für den Baubeginn der Ortsdurchfahrt Holzheim steht

An der Einmündung der Dillinger Straße in Holzheim soll ein Kreisverkehr entstehen. Doch das ist nicht alles, was sich an der Ortsdurchfahrt ändert.

Plus Schon in wenigen Monaten geht es in Holzheim endlich los. Auch Hundehaufen auf örtlichen Straßen sind Thema im Gemeinderat.

Von Brigitte Bunk

Bald rollen in Holzheim wieder die Bagger an. Wenn alles so klappt, wie Michael Lehner vom Ingenieurbüro pbu aus Kempten dem Gemeinderat am Dienstag erklärt hat, starten die Baumaßnahmen an der Ortsdurchfahrt am 9. Mai. Fertig werden soll die Straße dann im Sommer 2023. Bürgermeister Simon Peter wollte früher starten. Er sagt: „Wir haben versucht, das so auszuschreiben, dass der Ausbau zeitig im Jahr beginnt, das hat aber nicht geklappt.“

