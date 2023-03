Die Aschbergbühne bringt "'s Elädrische" nach Holzheim

Alt gegen Neu, Bewährtes gegen Unbekanntes: Darum geht es im neuen Stück der Theatergruppe, das man nur noch kurze Zeit in Holzheim sehen kann.

Brillant inszeniert und meisterhaft gespielt: Das neue Stück der Aschbergbühne überzeugt mit Lachern, tollen Kostümen und einer Geschichte, die nicht an Aktualität verloren hat. Das Stück ist eine Adaption von Peter Landsdorfers "'s Elädrische” (uraufgeführt 1995). Die Aschbergbühne hat den Stoff nun ins Vereinszentrum in Holzheim gebracht. Es entführt das Publikum laut Vorsitzendem Alwin Schweizer in die "gute alte Zeit, als der Fortschritt noch nicht überall Einzug hielt", genauer gesagt in eine Bauernstube um die Jahrhundertwende. Der Bauer Sixt vom Vorreitnerhof will dort "'s Elädrische", also "das Elektrische" installieren lassen, also sein Haus an das damals völlig neue und auf dem Land noch nicht omnipräsente Stromnetz anschließen. Seine Mutter ist gar nicht begeistert.

Es ist eine gute Entscheidung, das Stück gerade in diesen zeitlichen Kontext zu setzen. Leben wir doch in einer Zeit, in der Kurzlebigkeit und Ratlosigkeit sich abwechseln. Der Kampf zwischen Fortschritt und Bewahren von Altem wird symbolisch auf der Bühne ausgetragen. Dabei wird aber auch mit Kritik an dem dörflichen Konservatismus nicht gespart.

"''s Elädrische" in Holzheim: Die Schauspieler gehen in ihren Rollen auf

Claudia Paul ist als schrullige Schreckschraube in der Rolle der Altbäuerin zu sehen, welche die technischen Umbrüche am Hof mit höchstem Misstrauen begutachtet. Diese hat den Hof bereits an den von Jürgen Herrmann gespielten Sohn Sixt übergeben, und der kämpft für seine Stromleitung, obwohl ihm nicht im Geringsten klar ist, wie das "Elädrische" funktioniert, er ist getrieben von der jugendlichen Begeisterung für den Fortschritt. Ihm stehen zwei Mägde, Vroni und Mirl, zur Seite, exzellent verkörpert von Anja Wengenmayr und Maria Wagner.

Das Team wird ergänzt von drei verschworenen Knechten, gespielt von Julian Reschnauer, Johannes Speinle und Moritz Wais. Der Fortschritt kommt dann in Gestalt des zwielichtigen Girgl, dessen exzentrische und opportunistische Natur vom Aschbergbühnenoberhaupt Alwin Schweizer grandios interpretiert wird. Für Lacher sorgte der komödiantisch geniale Josef Sitterer in der Rolle des Scherfanger, eines Freundes des Sixt. Ein Highlight sein Monolog über die fragwürdigen Kochkünste der Altbäuerin. Ihre berüchtigten Knödel, die er nicht verspeisen mochte, übergibt er von der Bühne aus einer Zuschauerin in der ersten Reihe und tritt dabei improvisiert in Dialog mit dem Publikum.

Das schauspielerische Niveau ist bemerkenswert

Die schauspielerische Höchstleistung wird komplett, wenn die Stromleitung endlich verlegt wird, wofür der Stromer, der staatliche Elektriker in Gestalt von Schorsch Hämmerle in seinen künstlichen Bart nuschelnd anreist und Ute Konle als Sixts Schwester Leni pointiert jegliches Geschehen kommentiert. Das Niveau an schauspielerischem Können ist durchweg bemerkenswert.

Lesen Sie dazu auch

Auch das Bühnenbild gilt es hervorzuheben. Eine wunderschöne Bauernstube breitet sich auf der Bühne aus, man hat sogar dafür gesorgt, dass ein Hausgang gebaut wurde, welcher nur offenbart wird, wenn die Tür geöffnet wird. Rechts neben der Bühne ist die Vorderseite des Bauernhauses nachgebaut. Die Szenerie wird urkomisch, wenn im Publikumsraum Strommasten aufgebaut werden und das Publikum sogar zum Helfen animiert wird. Auch im Kostümbereich und der Maske hat man sich authentisch gegeben: Die Trachten der Darsteller sind liebevoll gestaltet. Der Applaus dafür war natürlich groß und mehr als gerechtfertigt.

Info: Wer das Stück sehen will, muss sich beeilen: “'s Elädrische” wird noch bis zum 1. April aufgeführt, und nur wenige Tickets sind noch erhältlich. Die nächsten Termine: 25. März, 19.30 Uhr; 26. März, 18 Uhr; 31. März, 19.30 Uhr sowie 1. April, 19.30 Uhr.