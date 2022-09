Holzheim

Die Eppisburger entscheiden, ob sie eine Nahwärmeversorgung bekommen

Plus Untersuchungen haben ergeben, dass eine Nahwärmeversorgung in Eppisburg realisierbar wäre. Der Gemeinderat spricht auch über einen Mobilfunkmast und den jüngsten Ölunfall.

Gleich drei Tagesordnungspunkte der Ratssitzung der Gemeinde Holzheim hatten am Montag mit größeren Projekten im Ortsteil Eppisburg zu tun. Während in manch anderen Orten schon erste Untersuchungen ergeben haben, dass sich ein Nahwärmekonzept nicht rentiert, beispielsweise in Binswangen, ist das in der Nachbargemeinde anders. Die Buttenwiesener Firma GP Joule führt die Planungen in Eppisburg weiter, wie Holzheims Bürgermeister Simon Peter in der Ratssitzung am Montag erklärte. Dennoch gibt es vor der tatsächlichen Umsetzung noch eine Hürde zu meistern.

