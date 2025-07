Drei Menschen werden bei Auffahrunfall nahe Holzheim verletzt

Auf der Staatsstraße 2032 in Richtung Holzheim hat sich am Freitagnachmittag ein Auffahrunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei habe eine 55 Jahre alte Autofahrerin gegen 17.30 Uhr übersehen, dass das vor ihr fahrende Auto nach links abbiegen wollte. Sie sei daraufhin aufgefahren, so die Polizei.

Drei Menschen werden bei Unfall nahe Holzheim leicht verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurden die Verursacherin selbst und zwei Mitfahrer leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus und wurden dort weiter behandelt. In dem abbiegenden Wagen saß zudem ein Kleinkind. Es wurde vorsorglich zur medizinischen Untersuchung in eine Kinderklinik gebracht.

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro. (AZ)