Elektrofahrrad am Badesee gestohlen

Ein Fahrraddieb hat am Badesee bei Holzheim zugeschlagen und ein teures Pedelec gestohlen.

Am vergangenen Montag, 5. Juni, ist ein teures Pedelec von einem Badesee bei Holzheim verschwunden. Der Diebstahl muss sich laut Polizeiangaben zwischen 11.30 und 18 Uhr ereignet haben. Das Rad war an einem Pfeiler festgekettet und stand nahe einem am See gelegenen Restaurant. Das Pedelec ist vom Hersteller Cube, der Rahmen ist grau und weiß. Der Wert des Rades wird mit rund 1800 Euro beziffert. Die Polizei Dillingen bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)