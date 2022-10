Es braucht viele Windräder - auch bei uns

Plus Holzheim diskutiert über den Bau von sechs Windrädern im Weisinger Forst. Worauf es jetzt ankommt.

Viele Menschen beklagen, dass Windräder das Landschaftsbild stören. Wegen der Energiekrise und der dramatischen Auswirkungen des Klimawandels muss über dieses Thema inzwischen ganz anders diskutiert werden. Um unabhängig von russischem Gas und arabischem Öl zu werden, den Ausstoß von Kohlendioxid zu verringern und Kernkraftwerke zu ersetzen, braucht es auch viele neue Windräder. Und das nicht irgendwann, sondern so schnell wie möglich. Und das nicht irgendwo, sondern auch bei uns. Bis die Planungen umgesetzt sind und die Windräder stehen, dauert es ohnehin Jahre. Zur Entschlossenheit mahnen der Klimawandel und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Deshalb ist es ein Zeichen von Verantwortungsbewusstsein und Nachhaltigkeit, dass der Holzheimer Gemeinderat den Bau eines Windparks in der Aschberg-Kommune unterstützen will.

