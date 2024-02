Fahrräder im Wert von 6000 Euro in Holzheim gestohlen

Aus einer Tiefgarage in Holzheim haben Unbekannte zwei Fahrräder gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Im Zeitraum von Sonntag, 16 Uhr, bis Dienstag entwendeten bisher unbekannte Diebe aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Siebenbrunnstraße in Holzheim zwei hochwertige Fahrräder. Bei den gestohlenen Rädern handelte es sich um ein creme-beiges Mountainbike der Marke Lapierre, Typ Zesty AM CF 6.9, und um ein graues Rennrad vom Hersteller Canyon, Typ Endurance DF SL Di2. Die Räder im Gesamtwert von rund 6000 Euro waren zum Zeitpunkt des Diebstahls versperrt, heißt es im Polizeibericht. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Fahrraddiebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)