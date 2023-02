Falschgeld beim Autokauf: Holzheimer verliert mehr als 30.000 Euro

Der Mann wollte sein Auto über das Internet verkaufen. Dann wurde er zum Opfer. Die Hamburger Polizei ermittelt nun.

Ein Holzheimer hatte seinen Pkw über das Internet zum Verkauf angeboten und einen Preis von 31.500 Euro ausgegeben. Daraufhin meldete sich ein Interessent, der vorgab, in Hamburg zu wohnen und einen Beauftragten vorbeischicken würde, der den Pkw dorthin transportieren würde.

Von Holzheim nach Hamburg

Der Beauftragte lieferte den Pkw schließlich am Dienstag auch in Hamburg ab und erhielt daraufhin den Kaufpreis in bar ausgezahlt. Erst später fiel dem Geschädigten auf, dass es sich bei dem Geldbetrag um Falschgeld handelte. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Polizei Hamburg geführt. (AZ)