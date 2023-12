Fast drei Promille Alkohol: Autofahrerin in Weisingen gestoppt

Eine 56-Jährige ist in Weisingen mit ihrem Auto mehrfach ins Bankett gerutscht. Wie sich herausstellt, war sie stark betrunken.

Verkehrsteilnehmer meldeten der Dillinger Polizei am Donnerstag gegen 18.40 Uhr einen auffälligen Pkw, der in der Hauptstraße im Holzheimer Ortsteil Weisingen ständig nach rechts ins Bankett und in den Gegenverkehr abkam. Entgegenkommende Fahrzeugführer mussten abbremsen, um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern.

Verkehrsteilnehmer können sich bei der Polizei Dillingen melden

Die 56-jährige Fahrerin des Wagens konnte von Beamten einer benachbarten Polizeidienststelle angehalten werden. Wie sich herausstellte, war die Autofahrerin mit einer Atemalkoholkonzentration von über 2,8 Promille erheblich alkoholisiert. Die Polizisten konfiszierten den Fahrzeugschlüssel, ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein der 56-Jährigen sicher.

Die Frau hat sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols strafrechtlich zu verantworten. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der 56-Jährigen gefährdet wurden, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)