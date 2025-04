Feuerwehr Holzheim blickt auf 2024 zurück

Vorsitzender Christian Eschke konnte zur Generalversammlung im Feuerwehrstadel 77 Teilnehmer begrüßen und wieder einen Rückblick über ein von zahlreichen Veranstaltungen geprägtes Feuerwehrjahr 2024 geben. Anwesend waren auch zwölf Ehrenmitglieder und Vertreter der örtlichen Vereine. Das Jahr wurde geprägt durch die Flutkatastrophe im Juni. In einer eigens eingerichteten KOS-Einsatzzentrale im Feuerwehrheim wurden 49 Einsätze koordiniert. Aber auch zahlreiche erfreuliche Veranstaltungen konnten abgehalten werden. Ein Highlight war wieder der EM-Stadel, der Ausflug auf eine Berghütte, das Sommerfest auf dem Breitenberg und das traditionelle Kirchweih- sowie Herbstfest. In einer großartigen Gemeinschaftsaktion wurde der Feuerwehrstadel gedämmt. Die Fahnenabordnung war wieder bei zahlreichen Terminen vertreten. Anschließend informierte Kommandant Bernd Friegel über ein ereignisreiches Feuerwehrjahr mit 34 Einsätzen (davon 23 technische Hilfeleistungen) und 21 Übungen. Er dankte für den großen Zusammenhalt und Unterstützung unter den Wehren und ganz besonders auch bei der Gemeinde für die hervorragende Unterstützung. Das erste Mal konnte die neue Jugendbetreuerin Anna Demharter stolz von den Aktivitäten der 21 Jugendlichen (davon 14 Mädchen) zählenden Jugendwehr berichten. Besonders stolz ist die Wehr auf einen grandiosen 3. Platz bei dem schwäbischen Wettkampf. Vier Teams mit 16 Jugendlichen hatten sich fünfmal in der Woche auf den Wettkampf vorbereitet. Großer Dank galt Ihren Unterstützern Markus Demharter, Niklas Feistle und Bayer Alexander. Zum Abschluss bedankte sich Uwe Neidlinger von der Inspektion. Er konnte Daniel Müller die Ehrennadel in Silber des Freistaates Bayern für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst übergeben. Bürgermeistervertreter Jörg Mader bedankte sich im Namen der Gemeinde für die großartige Leistung im abgelaufenen Feuerwehrjahr und Vorstand Christian Eschke bei seiner hervorragenden Mannschaft.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.