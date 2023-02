Holzheim

Frankenpower zündet beim Rosenmontagskabarett in Holzheim

Beim Rosenmontagskabarett in Holzheim bearbeiteten die Mitglieder der Gruppe "Häisd n Däisd vom Mee" nicht nur sich gegenseitig mit gestimmten Kunststoffröhren, sondern auch den Holzheimer Bürgermeister Simon Peter (rechts außen).

Plus Die Stars der Gruppe „Häisd n Däisd vom Mee" sind am Rosenmontag in Holzheim zu Gast. Bürgermeister Simon Peter bekommt von den Kabarettisten einen auf den Deckel.

Ein dreifachkräftiges „Holza helau“ schallt den musikalischen Gästen beim Rosenmontagskabarett des Gesangvereins Holzheim zur Begrüßung entgegen. Der Name der Gruppe „Häisd n Däisd vom Mee“ klingt für schwäbische Ohren sehr sperrig. Es ist unterfränkisch und bedeutet „Hüben und Drüben vom Main“, da die sechs Musiker alle von verschiedenen Ufern des Mains kommen. Trotzdem sind sie in Schwaben keine Unbekannten, denn sie waren schon oft in den BR-Fernsehsendungen „Wirtshausmusikanten“ und „Brettl Spitzen“ zu sehen.

