Frauen werden bei Unfall nahe Holzheim verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag auf der Staatsstraße 2032 bei Holzheim erlitten zwei Personen leichte Verletzungen. Gegen 9.15 Uhr befuhr eine 30-jährige Opel-Fahrerin die Staatsstraße in Richtung Dillingen. Nach dem Ortsausgang Holzheim überholte die Autofahrerin einen vorausfahrenden 17-jährigen Fahrer eines Leichtkraftfahrzeugs. Hinter ihr überholten ein 25-jähriger Ford-Fahrer und eine nachfolgende 46-jährige Dacia-Fahrerin ebenfalls das vorausfahrende Leichtkraftfahrzeug. Nach dem Überholvorgang bremste die 30-Jährige abrupt ab und bog nach links in einen Wirtschaftsweg ab. Hier kam es zur Kollision mit dem Dacia der 46-Jährigen, der sich immer noch im Überholvorgang befand.

Beide Autofahrerinnen erlitten leichte Verletzungen und mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, berichtet die Polizei. An den Unfallautos entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Diese mussten abgeschleppt werden. Die Staatsstraße konnte nach anfänglicher etwa halbstündiger Komplettsperrung für den Fahrzeugverkehr wieder einseitig geöffnet werden. Für die Maßnahmen vor Ort war die Feuerwehr Holzheim. (AZ)