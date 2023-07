Gefährliche Situation: Wer hat den Kanaldeckel in Holzheim entfernt?

Unbekannte haben den Deckel vom rechten Fahrbahnrand entfernt. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Bisher unbekannte Täter entfernten in der Nacht von letztem Sonntag auf Montag in der Römerstraße in Holzheim einen Kanaldeckel vom rechten Fahrbahnrand und legten diesen neben dem dazugehörigen offenen und ungesicherten Kanalschacht ab. Ein Schaden war glücklicherweise nicht eingetreten.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr gegen Unbekannt und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)