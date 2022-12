Gelöbnis in Holzheim: "Dienst für Frieden und Freiheit des deutschen Volkes"

Plus Zum feierlichen Gelöbnis des Informationstechnikbattaillons 292 Dillingen kamen Ehrengäste und Angehörige aufs Sportgelände in Holzheim.

Sechs der 94 Rekrutinnen und Rekruten des Informationstechnikbattaillons 292 treten aus der dreireihigen Formation am Rand des Holzheimer Sportplatzes hervor. Sie marschieren zur Truppenfahne. Als die sich senkt, platzieren sie ihre linke Hand darauf. Dann legen alle 94 freiwillig Wehrdienstleistenden und Soldaten auf Zeit ihr Gelöbnis und ihren Diensteid ab.