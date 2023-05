Junge Frau verletzt sich bei Auffahrunfall in Gundelfingen

In Gundelfingen und Holzheim sind am Sonntag Unfälle passiert. Ein Radler hat Glück und wird nicht verletzt, die Beifahrerin eines Unfallautos schon.

Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin wollte am Sonntag von der Staatsstraße 2032 in die Raiffeisenstraße in Holzheim abbiegen. Dabei übersah sie einen auf dem parallel verlaufenden Radweg fahrenden 35-jährigen Fahrradfahrer. Der Radler konnte nicht mehr ausweichen und wurde auf die Motorhaube geworfen, verletzte sich dabei jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Unfall in Gundelfingen: Beifahrerin wird verletzt

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 17 Uhr, nachdem ein 20-jähriger Autofahrer von der Bächinger Straße in die Straße Obere Vorstadt in Gundelfingen abbiegen wollte. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Eine auf dem Beifahrersitz befindliche 24-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro, teilt die Polizei mit. (AZ)