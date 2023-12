Haustür in Holzheim wird mit rotem X besprüht

Unbekannte beschmieren eine Haustür in Holzheim bei Dillingen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Am Donnerstagnachmittag wurde der Dillinger Polizei eine Schmiererei an einer Haustür in der Hauptstraße gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter an der Haustür des dortigen Wohnhauses ein X mit rotem Sprühlack aufgebracht hatte. Der Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro beziffert. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom Donnerstag, 21. Dezember, bis zum Donnerstag, 28. Dezember.

Die Dillinger Polizei leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen werden gebeten sich unter 09071/560 zu melden. (AZ)