Verkehrsunfälle in Holzheim und Höchstädt

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Montagmorgen in Holzheim gekommen. Gegen 6.25 Uhr befuhr ein 47-jähriger Fahrer eines Lastkraftwagens die Römerstraße in Richtung Aislingen. Er wollte einen vorausfahrenden 63-jährigen VW-Fahrer überholen, der hinter einem Müllfahrzeug fuhr. Der 63-Jährige scherte laut Polizei ebenfalls zum Überholen aus, als der 47-Jährige mit seinem Laster bereits auf gleicher Höhe war. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Dabei entstand ein Gesamtunfallschaden von etwa 5.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Ein weiterer Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Montagnachmittag in Höchstädt. Gegen 14.25 Uhr befuhr eine 47-jährige Autofahrerin die Deisenhofer Straße stadteinwärts. An der Einmündung zur Dillinger Straße nahm sie laut Polizei einer 59-jährigen BMW-Fahrerin die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 5.000 Euro. Auch hier gab es keine Verletzte. (AZ)

