Holzheim baut eine eigene Seniorengemeinschaft auf

Plus Eine Stellenausschreibung wird nun erarbeitet. Bei der neuen Holzheimer Kinderkrippe muss nachgebessert werden.

Der Holzheimer Rat hat sich dafür entschieden, eine eigene Seniorengemeinschaft aufzubauen. Der Beschluss fiel bei einer Gegenstimme: Lediglich Rainer Egger konnte sich vorstellen, der Seniorengemeinschaft Dillingen-Lauingen beizutreten.